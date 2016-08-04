Суколина Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуколина Надежда Дмитриевна

Суколина Надежда Дмитриевна

Место рождения

Амурская область Завитинский район деревня Перевальная

Дата рождения

05.11.1931

Дата смерти

04.08.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931

Отец: Суколин Дмитрий Петрович

Мать: Суколина Ефрасинья Павловна

Амурская область Завитинский район деревня Перевальная
Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малькович Вячеслав Антонович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
04.08.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close