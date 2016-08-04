Суколина Надежда Дмитриевна
Место рожденияАмурская область Завитинский район деревня Перевальная
Дата рождения05.11.1931
Дата смерти04.08.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1931
Амурская область Завитинский район деревня Перевальная
Рождение ребёнка
08.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малькович Вячеслав Антонович
Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
04.08.2016