Хорошилов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1931
Дата смерти15.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931
Рождение ребёнка
03.11.1952
Дочь: Бугакова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1955
Дочь: Гусвицкая Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна
Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.07.1964
Дочь: Конак Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1999