Хорошилов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошилов Иван Николаевич

Хорошилов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1931

Дата смерти

15.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931

Отец: Хорошилов Николай Филиппович

Мать: Хорошилова Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
03.11.1952

Дочь: Бугакова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1955

Дочь: Гусвицкая Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна

Новый Колутон, Астраханский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.07.1964

Дочь: Конак Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Хорошилова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошилова Надежда Ивановна

Смерть
15.02.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close