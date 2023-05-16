Põder (Kõiv) Lotta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Põder (Kõiv) Lotta

Место рождения

Märitse talu

Дата рождения

02.02.1780

Дата смерти

27.12.1832

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

1807 г.р.
1809 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.
1817 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1780

Отец: Märitse Peep

Мать: Hengevõtja Anno

Märitse talu
Рождение ребёнка
12.09.1807

Сын: Põder Kilian

Отец ребёнка: Педер Петр

Рождение ребёнка
13.04.1809

Сын: Põder Adam

Отец ребёнка: Педер Петр

Märitse
Рождение ребёнка
08.03.1811

Дочь: Luik Anna

Отец ребёнка: Педер Петр

Märitse
Рождение ребёнка
18.02.1814

Сын: Põder Jaan

Отец ребёнка: Педер Петр

Märitse
Рождение ребёнка
11.02.1817

Сын: Педер Карл Петрович

Отец ребёнка: Педер Петр

Märitse talu
Рождение ребёнка
10.05.1822

Сын: Põdder Peter

Отец ребёнка: Педер Петр

Рождение ребёнка
22.12.1828

Дочь: Pool Leena

Отец ребёнка: Педер Петр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1832
Märitse
Похороны
30.12.1832
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