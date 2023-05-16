Põder (Kõiv) Lotta
Место рожденияMäritse talu
Дата рождения02.02.1780
Дата смерти27.12.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1780
Отец: Märitse Peep
Мать: Hengevõtja Anno
Märitse talu
Рождение ребёнка
12.09.1807
Сын: Põder Kilian
Отец ребёнка: Педер Петр
Рождение ребёнка
13.04.1809
Сын: Põder Adam
Отец ребёнка: Педер Петр
Märitse
Рождение ребёнка
08.03.1811
Дочь: Luik Anna
Отец ребёнка: Педер Петр
Märitse
Рождение ребёнка
18.02.1814
Сын: Põder Jaan
Отец ребёнка: Педер Петр
Märitse
Рождение ребёнка
11.02.1817
Сын: Педер Карл Петрович
Отец ребёнка: Педер Петр
Märitse talu
Рождение ребёнка
10.05.1822
Сын: Põdder Peter
Отец ребёнка: Педер Петр
Рождение ребёнка
22.12.1828
Дочь: Pool Leena
Отец ребёнка: Педер Петр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.1832
Märitse
Похороны
30.12.1832
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