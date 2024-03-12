Белоусов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Белоусова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дима

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Светлана

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