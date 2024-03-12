Белоусов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дима
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Светлана