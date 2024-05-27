Филинков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилинков Владимир

Филинков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филинков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Филинкова (Измаденова) Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филинкова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Филинкова (Измаденова) Ольга Аркадьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.