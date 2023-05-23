Овечкина (Овечкина) Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Овечкина) Анна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Овечкин Евсей Михеевич

Мать: Овечкина Ефимия Петровна

Бракосочетание
17.10.1871 ст.

Муж: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.

Сын: Овечкин Лаврентий Винарьевич

Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1874 ст.

Сын: Овечкин Андриан Винарьевич

Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1888 ст.

Сын: Овечкин Иван Винарьевич

Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.

Сын: Овечкин Федот Винарьевич

Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороковых Варвара Винарьевна

Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович

Смерть
Неизвестно
Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
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