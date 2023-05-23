Овечкина (Овечкина) Анна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Овечкин Евсей Михеевич
Мать: Овечкина Ефимия Петровна
Бракосочетание
17.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1873 ст.
Сын: Овечкин Лаврентий Винарьевич
Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1874 ст.
Сын: Овечкин Андриан Винарьевич
Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороковых Варвара Винарьевна
Отец ребёнка: Овечкин Винарий (Януарий) Иванович
Смерть
Неизвестно