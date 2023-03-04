Maslovskaya Elena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maslovskaya Elena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Janna

Отец ребёнка: Maslovsky Lutak

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Yuri

Отец ребёнка: Maslovsky Lutak

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Mikhail

Отец ребёнка: Maslovsky Lutak

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Maslovsky Lutak

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