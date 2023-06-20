Михалькова Забыла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалькова Забыла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Михальков Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Михальков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалькова Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Михальков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалькова Нина Геннадьевна

Отец ребёнка: Михальков Геннадий

Смерть
Неизвестно
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