Король Иван
Место рождения
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти12.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Отец: Король Никита
Мать: Король Дарья
Бракосочетание
09.07.1961
Жена: Король Мария
Воркута, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1965
Сын: Король Владимир
Мать ребёнка: Король Мария
Рождение ребёнка
05.06.1968
Дочь: Перетягина Галина
Мать ребёнка: Король Мария
Самбор, Львівська область
Смерть
12.02.2015