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Король Иван

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Место рождения

Снегуровка, Черкаська область

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

12.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: Король Никита

Мать: Король Дарья

Снегуровка, Черкаська область
Бракосочетание
09.07.1961

Жена: Король Мария

Воркута, Воркута, Республика Коми
Воркута, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1965

Сын: Король Владимир

Мать ребёнка: Король Мария

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.06.1968

Дочь: Перетягина Галина

Мать ребёнка: Король Мария

Самбор, Львівська область
Смерть
12.02.2015
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