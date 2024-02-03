Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна
Место рождениягород Августов Белосто? Польша
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миротворцев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миротворцев Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно