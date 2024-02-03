Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна

Место рождения

город Августов Белосто? Польша

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Казаков Павел Фёдорович

Мать: Казакова (Перова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миротворцев Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миротворцев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миротворцев Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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