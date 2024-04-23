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Василий Данилович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1694

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Даниил Степанович

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Понтелеевна

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1711

Сын: Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Кристина Васильевна

Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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