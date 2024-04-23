Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения1694
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Даниил Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Понтелеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1704
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Кристина Васильевна
Мать ребёнка: Феодосья Понтелеевна