Соловьев Александр Алексеевич
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна
Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно