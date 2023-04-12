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Соловьев Александр Алексеевич

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Бракосочетание
1911

Жена: Мухина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Мухина Мария Александровна

Костромская губ, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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