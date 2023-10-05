Негер Софья Юстиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1862 ст.
Сын: Негер Александра Антоновна
Отец ребёнка: Негер Антон Христианович
Место жительства
1862 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно