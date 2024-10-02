Juda Jakovlevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juda Jakovlevich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1685

Дата смерти

06.01.1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Leskinen / Leskin (Judina) Agafia

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karpina (Judina) Jevdokia

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Дочь: (Judina) Tatjana Judantytär

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Judin Petr

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Дочь: Leskinen / Leskin Irina Judantytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.01.1773

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