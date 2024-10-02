Juda Jakovlevich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1685
Дата смерти06.01.1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Leskinen / Leskin (Judina) Agafia
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karpina (Judina) Jevdokia
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Дочь: (Judina) Tatjana Judantytär
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Judin Petr
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Дочь: Leskinen / Leskin Irina Judantytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.01.1773