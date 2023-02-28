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Чурбанев Василий Матвеев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Чурбанев Матвей Петров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Отдан в рекруты
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
62 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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