Чурбанев Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Чурбанев Матвей Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1840
Отдан в рекруты
Место жительства
1850
62 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно