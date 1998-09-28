Бархатов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1942
Дата смерти28.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1942
Рождение ребёнка
19.01.1965
Мать ребёнка: Бархатова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
24.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бархатова Надежда Ильинична
Смерть
28.09.1998
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Похоронен в одной могиле с супругой Бархатовой Надеждой Ильиничной (дозахоронение в существующую могилу в феврале 2021) на кладбище пос. Верх-Нейвинск