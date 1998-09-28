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Бархатов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

24.05.1942

Дата смерти

28.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1942

Отец: Бархатов Алексей Николаевич

Мать: Бархатова Клавдия Васильевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
19.01.1965

Сын: Бархатов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Бархатова Надежда Ильинична

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бархатова Надежда Ильинична

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
28.09.1998
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Похоронен в одной могиле с супругой Бархатовой Надеждой Ильиничной (дозахоронение в существующую могилу в феврале 2021) на кладбище пос. Верх-Нейвинск
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