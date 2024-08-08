Неклюдова Александра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Неклюдов Неизвестно Иванов
Отец ребёнка: Неклюдов Иван Михайлов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно