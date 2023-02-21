Барыкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барыкина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барыкина Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барыкина Татьяна Павловна

Смерть
2012
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