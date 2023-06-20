Богданов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданова Сергей Борисович

Мать ребёнка: Гридасова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Гридасова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гридасова Валентина

Смерть
Неизвестно
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