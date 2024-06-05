Бессарабова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бессарабов Яков Аркадьевич
Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович
Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Бадулина (Бессарабова) Василиса Аркадьевна
Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Бессарабова) Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бессарабов Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович
Смерть
Неизвестно