Бессарабова Варвара Вычислено 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бессарабова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бессарабов Яков Аркадьевич

Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович

Чеканово, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Бадулина (Бессарабова) Василиса Аркадьевна

Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Бессарабова) Анна Аркадьевна

Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бессарабов Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Бессарабов Аркадий Петрович

Смерть
Неизвестно

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