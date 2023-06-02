Скирда Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкирда Леонтий

Скирда Леонтий

avatar

Место рождения

Башкирсская АССР, Белебеевский район, кр.Знаменский сельский совет

Дата рождения

1923

Дата смерти

19.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

С 1884 по 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Скирда Андрей

Мать: Скирда Александра

Башкирсская АССР, Белебеевский район, кр.Знаменский сельский совет
Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
19.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Гололобовка, северо-восточнее, лес