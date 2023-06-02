Скирда Леонтий
Место рожденияБашкирсская АССР, Белебеевский район, кр.Знаменский сельский совет
Дата рождения1923
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Скирда Андрей
Мать: Скирда Александра
Башкирсская АССР, Белебеевский район, кр.Знаменский сельский совет
Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
19.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Гололобовка, северо-восточнее, лес