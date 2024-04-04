Глумов Дмитрий Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумов Дмитрий Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Глумов Лука/Лукоян Трофимов

Мать: Глумова Акулина Иванова

Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

дело 22 лист 27об-28, 07.02.1897 года Жених: Сокольской волости деревни Шамина крестьянский сын Димитрий Лукин Глумов, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольской волости ... Показать все
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Глумова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

Рождение ребёнка
11.09.1901

Сын: Глумов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

Родился д. Шамино, Сокольский район, Нижегородская область. Центральный архив Нижегородской области Фонд 2801 опись 1 дело 23 лист 20об-21, запись №49м 11.09.1901 родился, 12.09 крещен Иоанн. Родител... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Глумова Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Глумов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Глумова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна

Смерть
Неизвестно

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