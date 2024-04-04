Глумов Дмитрий Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
07.02.1897
дело 22 лист 27об-28, 07.02.1897 года Жених: Сокольской волости деревни Шамина крестьянский сын Димитрий Лукин Глумов, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольской волости ... Показать все
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Глумова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна
Рождение ребёнка
11.09.1901
Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна
Родился д. Шамино, Сокольский район, Нижегородская область. Центральный архив Нижегородской области Фонд 2801 опись 1 дело 23 лист 20об-21, запись №49м 11.09.1901 родился, 12.09 крещен Иоанн. Родител... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Глумова Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Глумова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Глумова (Трошина) Пелагея Ионовна
Смерть
Неизвестно