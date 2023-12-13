Смирнов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.2008
Дочь: Смирнова София Викторовна
Мать ребёнка: Смирнова Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
22.09.2016
Сын: Смирнов Максим Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Ксения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно