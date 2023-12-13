Смирнов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.2008

Дочь: Смирнова София Викторовна

Мать ребёнка: Смирнова Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
22.09.2016

Сын: Смирнов Максим Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Ксения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ксения Владимировна

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