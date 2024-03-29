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Ефанов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.2013

Дочь: Ефанова София Михайловна

Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.2015

Сын: Ефанов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.2021

Сын: Ефанов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна

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