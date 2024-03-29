Ефанов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.2013
Дочь: Ефанова София Михайловна
Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.2015
Сын: Ефанов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.2021
Сын: Ефанов Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Ефанова (Колосова) Екатерина Николаевна