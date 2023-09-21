Гурьев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Иван Алексеевич

Гурьев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьев Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close