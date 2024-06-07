Кощеев Трофим Фалелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Кощеев Фалалей Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Климонт Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Андроник Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Гаврило Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750