Кощеев Трофим Фалелеевич 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Трофим Фалелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Кощеев Фалалей Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Климонт Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Андроник Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Гаврило Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кощеев Федор Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кощеев Петр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1750

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