Зубрева (Павлова) Васса Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зубрев Василий Степанович
Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин
Упоминание
20.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин
Упоминание
?.05.1795
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно