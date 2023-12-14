Зубрева (Павлова) Васса Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрева (Павлова) Васса Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Зубрев Прохор Степанович

Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зубрев Василий Степанович

Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Зубрев Максим Степанович

Отец ребёнка: Зубрев Степан Козьмин

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 5-я Ревизская сказка, 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрев Степан Козьмин

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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