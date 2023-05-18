Лещишин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещишин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1892

Жена: Мария Теодоровна

Великая Сушица, Львівська область
дом 58
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Теодоровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Теодоровна

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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