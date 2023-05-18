Лещишин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1892
Жена: Мария Теодоровна
дом 58
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Теодоровна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Теодоровна
Смерть
Неизвестно