Талкин Алексей
Место рожденияд.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1886
Дата смерти17.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: Талкин Василий
Мать: ?
д.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: ?
д.Бурлыгино Поречского уезда
Военная служба
Неизвестно
ефрейтор 111-й пехотный Донской полк
Смерть
17.07.1915
Причина смерти: На войне