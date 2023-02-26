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Талкин Алексей

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Место рождения

д.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

17.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Талкин Василий

Мать: ?

д.Бурлыгино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Талкин Трифон Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д.Бурлыгино Поречского уезда
Военная служба
Неизвестно
ефрейтор 111-й пехотный Донской полк
Смерть
17.07.1915
Причина смерти: На войне
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