Грановский Алексей (Леонид) Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти04.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Бракосочетание
02.09.1951
Рождение ребёнка
09.09.1952
Сын: Грановский Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Грановская Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
13.02.?
Сын: Грановский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Грановская Любовь Митрофановна
Смерть
04.04.1994