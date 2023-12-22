Грановский Алексей (Леонид) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грановский Алексей (Леонид) Павлович

Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

04.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Грановский Павел Никифорович

Мать: Грановская Елена Никитична

Бобринец, Кіровоградська область
Бракосочетание
02.09.1951

Жена: Грановская Любовь Митрофановна

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.09.1952

Сын: Грановский Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Грановская Любовь Митрофановна

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.02.?

Сын: Грановский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Грановская Любовь Митрофановна

Бобринец, Кіровоградська область
Смерть
04.04.1994
Бобринец, Кіровоградська область
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