Савелий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Никифор Антипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Савельева
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1754
Дочь: Татьяна Савельева
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1756
Дочь: Федосья Савельева
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Коледино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
1770