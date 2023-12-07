Савелий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Никифор Антипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Савельева

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1754

Дочь: Татьяна Савельева

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1756

Дочь: Федосья Савельева

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Коледино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Коледино
Смерть
1770
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