Абдрашитова (Абдрашитова) Минха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова (Абдрашитова) Минха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдулвалитов Абдулгазис

Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абдулвалитов Абдулшафиг

Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит

Рождение ребёнка
1835

Сын: Абдулвалитов Абдулвали

Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаметев Абдулвалит

Место жительства
Неизвестно
Студеный ключ(Старая Амзя)
Смерть
Неизвестно