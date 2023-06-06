Абдрашитова (Абдрашитова) Минха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Хаметев Абдулвалит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаметев Абдулвалит
Место жительства
Неизвестно
Студеный ключ(Старая Амзя)
Смерть
Неизвестно