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Найманова Инна
Найманова Инна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1980
Пол
Женский
Отец
Найманов Виктор Зиновьевич
1940 г.р.
Мать
Найманова Раиса
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Найманов Виктор Зиновьевич
Мать:
Найманова Раиса
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