Найманова Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найманова Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Найманов Виктор Зиновьевич

Мать: Найманова Раиса