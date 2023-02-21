Недобежкина Пелагея Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти13.10.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Недобежкин Иоан Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Недобежкин Федор Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
22.08.1902
Сын: Недобежкин Петр Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Смерть
13.10.1916