Недобежкина Пелагея Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкина Пелагея Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

13.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Недобежкин Иоан Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Недобежкин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Недобежкин Петр Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.10.1916
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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