Луппов (Лунпов) Артемий Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Анна Артемьева
Мать ребёнка: Луппова Анна Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Анна Пантелеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717