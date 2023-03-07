Луппов (Лунпов) Артемий Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лунпов) Артемий Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Луппов (лунпов) Абрам Матвеев

Мать: Луппова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Анна Артемьева

Мать ребёнка: Луппова Анна Пантелеева

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Анна Пантелеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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