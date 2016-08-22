Кобыщенко (Перепелица) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобыщенко (Перепелица) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1932

Дата смерти

22.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1953

Дочь: Житникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кобыщенко Николай Семёнович

Рождение ребёнка
01.07.1959

Дочь: Берюкова Алла Николаевна

Отец ребёнка: Кобыщенко Николай Семёнович

Смерть
22.08.2016
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