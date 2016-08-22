Кобыщенко (Перепелица) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1932
Дата смерти22.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1953
Дочь: Житникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кобыщенко Николай Семёнович
Рождение ребёнка
01.07.1959
Дочь: Берюкова Алла Николаевна
Отец ребёнка: Кобыщенко Николай Семёнович
Смерть
22.08.2016