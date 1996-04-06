Губарева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1960
Дата смерти06.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1960
Отец: Агарков Николай Сергеевич
Мать: Агаркова Алла Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губарев Владимир Павлович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
06.04.1996