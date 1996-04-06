Губарева Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1960

Дата смерти

06.04.1996

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1960

Отец: Агарков Николай Сергеевич

Мать: Агаркова Алла Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губарев Владимир Павлович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
06.04.1996
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