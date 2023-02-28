Белюкин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1971
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Белюкин Сергей Кузьмич
Мать: Белюкина Мина
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Белова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1923
Дочь: Плохотнюк Галина Ивановна
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Белюкин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Белюкин Вячеслав
Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна
Смерть
1971
г.Донской
Причина смерти: Естественная смерть/старость | родился в крестьянской семье в д.караблинке московской области. в 1932 году раскулачен. работал бухгалтером на шахстрое пос.бобрик донской обл. в 1937 г... Показать все