Белюкин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелюкин Иван Сергеевич

Белюкин Иван Сергеевич

avatar

Место рождения

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Белюкин Сергей Кузьмич

Мать: Белюкина Мина

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Белова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1923

Дочь: Плохотнюк Галина Ивановна

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Белюкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Белюкин Вячеслав

Мать ребёнка: Белюкина Татьяна Ивановна

Смерть
1971
г.Донской
Причина смерти: Естественная смерть/старость | родился в крестьянской семье в д.караблинке московской области. в 1932 году раскулачен. работал бухгалтером на шахстрое пос.бобрик донской обл. в 1937 г... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close