Лукиных Агафья Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Агафья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

07.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Демидова Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лукиных Николай Васильев

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
06.06.1837

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Лукин Лупп Васильев

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
17.09.1839

Сын: Лукиных Дормидонт Васильев

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
Около ?.10.1840

Сын: Лукиных Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Василий Петров

Смерть
07.12.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
75 лет, от старости вдова, крестьянская жена
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