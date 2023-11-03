Лукиных Агафья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти07.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Демидова Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
06.06.1837
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
20.08.1838
Сын: Лукин Лупп Васильев
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
17.09.1839
Сын: Лукиных Дормидонт Васильев
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
Около ?.10.1840
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Лукиных Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
75 лет, от старости вдова, крестьянская жена