Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1835

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835

Отец: Петр Макиевич

Мать: Марья Ильина

Смерть
1838
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