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Григорий Петрович
Григорий Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1835
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Петр Макиевич
1800 г.р.
Мать
Марья Ильина
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835
Отец:
Петр Макиевич
Мать:
Марья Ильина
Смерть
1838
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