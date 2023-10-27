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Лопаткин Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1914

Дата смерти

01.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914

Отец: Лопаткин Георгий

Мать: Лопаткина Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
17.01.1955

Дочь: Синенкова Надежда Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.1989
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