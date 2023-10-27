Лопаткин Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1914
Дата смерти01.02.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1914
Отец: Лопаткин Георгий
Рождение ребёнка
17.01.1955
Дочь: Синенкова Надежда Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.1989