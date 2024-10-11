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Кошомин Епенет Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кошомин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошомин Алексей Епенетович

Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошомина Феодосия Иоанновна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кошомина Параскева Епенетовна

Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Кошомина Анастасия Епенетовна

Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна

есть запись в метрической книге (Яндекс архив)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кошомин Андрей Епенетович

Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна

Смерть
Неизвестно

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