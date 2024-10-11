Кошомин Епенет Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кошомин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошомин Алексей Епенетович
Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кошомина Параскева Епенетовна
Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Кошомина Анастасия Епенетовна
Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна
есть запись в метрической книге (Яндекс архив)
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кошомин Андрей Епенетович
Мать ребёнка: Кошомина Феодосия Иоанновна
Смерть
Неизвестно