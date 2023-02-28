Ахтариева Бибиасма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ахтариев Хасанзян
Отец ребёнка: Ахтариев Нигматжян
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтариев Нигматжян
Смерть
1943
Киндер, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана