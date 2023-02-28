Ахтариева Бибиасма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтариева Бибиасма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ахтариев Хасанзян

Отец ребёнка: Ахтариев Нигматжян

Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтариев Нигматжян

Смерть
1943
Киндер, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

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