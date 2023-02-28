Хитрова (Шемякина) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХитрова (Шемякина) София Александровна

Хитрова (Шемякина) София Александровна

avatar

Место рождения

Семенково, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шемякин Александр Николаевич

Мать: не указана

Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1897 ст.

Муж: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.

Сын: Хитров Павел Павлович

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.

Сын: Хитров Христофор Павлович

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.

Сын: Хитров Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1906 ст.

Дочь: Хитрова Вера Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.

Дочь: Хитрова Анна Павловна

Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close