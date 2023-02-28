Хитрова (Шемякина) София Александровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Шемякин Александр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.
Сын: Хитров Христофор Павлович
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
12.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
05.01.1906 ст.
Дочь: Хитрова Вера Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.
Дочь: Хитрова Анна Павловна
Отец ребёнка: Хитров Павел Александрович
Смерть
Неизвестно