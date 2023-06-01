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Скрыльников Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрыльников Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Скрыльникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Скрыльникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно