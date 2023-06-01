Скрыльников Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрыльников Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Скрыльникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1908
Сын: Скрыльникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельяновна
Смерть
Неизвестно