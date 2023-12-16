Федорова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федоров Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Федоров Емельян Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Палагея Емельяновна
Отец ребёнка: Федоров Емельян Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Между 1851 и 1858