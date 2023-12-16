Федорова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федоров Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Федоров Емельян Матвеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Палагея Емельяновна

Отец ребёнка: Федоров Емельян Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Емельян Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Между 1851 и 1858
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