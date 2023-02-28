Рубцова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1771 ст.
Дата смерти25.05.1838 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.
Отец: Рубцов Иван -
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1791 ст.
Бракосочетание
09.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Сергей Логинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Бакулин Лаврентий Сергеевич
Отец ребёнка: Бакулин Сергей Логинович
Смерть
25.05.1838 ст.