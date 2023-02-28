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Рубцова Мария Ивановна

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Место рождения

За рекой Быстрицой, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1771 ст.

Дата смерти

25.05.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: Рубцов Иван -

Мать: не указана

За рекой Быстрицой, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.02.1791 ст.

Муж: Бакулин Сергей Логинович

Бракосочетание
09.02.1791 ст.

Муж: Бакулин Сергей Логинович

Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Бакулин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Бакулин Сергей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Бакулин Лаврентий Сергеевич

Отец ребёнка: Бакулин Сергей Логинович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.05.1838 ст.
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