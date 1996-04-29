Василькова Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1946
Дата смерти29.04.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец: Васильков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1970
Сын: Андриянова Олег Николаевич
Отец ребёнка: Андриянов Николай Федорович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
29.04.1996
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан