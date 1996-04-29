Василькова Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Дата смерти

29.04.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Васильков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1970

Сын: Андриянова Олег Николаевич

Отец ребёнка: Андриянов Николай Федорович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
29.04.1996
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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