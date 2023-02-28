Костина (Васильева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1907
Дата смерти25.02.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1907
Отец: Васильев Алексей
Образование
С 1914 по 1928
Образование
С 1928 по 1932
Рождение ребёнка
09.05.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Михаил Иванович
Работа или профессия
С 1932 по 1933
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С 1933 по 1936
Рождение ребёнка
19.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Михаил Иванович
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Работа или профессия
С 1937 по 1939
Место жительства
С ?.09.1939 по 1941
Бракосочетание
1939
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С ?.09.1943
Работа или профессия
С 09.10.1944
Смерть
25.02.1970