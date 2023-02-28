Костина (Васильева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Васильева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.07.1907

Дата смерти

25.02.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1907

Отец: Васильев Алексей

Мать: Васильева Татьяна Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
С 1914 по 1928
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
С 1928 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Михаил Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1932 по 1933
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С 1933 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Михаил Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1936 по 1937
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Работа или профессия
С 1937 по 1939
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С ?.09.1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1939

Муж: Костин Михаил Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С ?.09.1943
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 09.10.1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.02.1970
Москва, город федерального значения Москва
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