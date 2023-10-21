Кашин Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кашин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна
починок Ново- Александровка, Богородская волость
Рождение ребёнка
05.04.1911
Сын: Кашин Георгий Гавриилович
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна
Новая Александровка, Богородская волость, Уфимский
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна
Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Смерть
Неизвестно