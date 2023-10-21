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Кашин Гавриил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кашин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Кашина Евдокия Андроновна

Александровка, Богородская волость, Уфимский уездс
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна

починок Ново- Александровка, Богородская волость
Рождение ребёнка
05.04.1911

Сын: Кашин Георгий Гавриилович

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна

Новая Александровка, Богородская волость, Уфимский
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кашин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Кашина Евдокия Андроновна

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Смерть
Неизвестно
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